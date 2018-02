Lövöldözés

Egyesült Államok: törvényjavaslat készül a fegyvervásárlás szigorításáról

Az Egyesült Államokban törvényjavaslat készül a fegyvervásárlás szigorításáról, Donald Trump elnök is támogatja.



A Fehér Ház helyettes szóvivője, Raj Shah helyi idő szerint hétfőn reggel közleményben jelentette be, hogy az elnök "támogatja azon erőfeszítéseket, amelyek a szövetségi ellenőrzési rendszer javítását célozzák" fegyvervásárlás előtt.



A közleményből kiderül, hogy Donald Trump még pénteken egyeztetett John Cornyn texasi republikánus és Chris Murphy connecticuti demokrata párti szenátorral a kettejük által benyújtandó törvénytervezetről. A javaslat szigorítaná mind a szövetségi, mind a tagállami kötelezettségeket arról, hogy jelentsék és számon tartsák azokat a kihágásokat, törvénysértéseket, erőszakos megnyilvánulásokat, amelyek miatt megtilthatják egyeseknek a fegyvervásárlást.



"Miközben az egyeztetés és az eddigi szabályok felülvizsgálata még folyamatban van, az elnök támogatja a szövetségi ellenőrzési rendszer javítását" - szögezte le Raj Shah közleménye. A fegyvervásárlás és -tartás szigorításáról folyó országos vita a múlt szerda óta erősödött fel ismét, azt követően, hogy a floridai Parkland egyik középiskolájában a 19 éves Nikolas Cruz egy tűzfegyverrel 17 embert agyonlőtt. Több sebesültet változatlanul kórházban ápolnak. A lövöldözés utáni felháborodáshoz ezúttal a diákok is csatlakoztak, akiknek képviselője vasárnap bejelentette: Menet az életünkért címmel demonstrációt szerveznek március közepére Washingtonban, azért, hogy cselekvésre ösztökéljék a kongresszus törvényhozóit.



Donald Trump - akinek elnökválasztási kampányában hangsúlyosan szerepelt a befolyásos Országos Fegyver Szövetség (NRA) fegyverviselést támogató programja - a floridai tömegmészárlás utáni beszédében még nem említette a fegyvervásárlás szigorítását.