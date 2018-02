Légi katasztrófa

Megtalálták a lezuhant iráni repülőt

A kutatócsapatok megtalálták az Iran Aseman Airlines nevű légitársaság vasárnap lezuhant repülőgépét - közölte a Press TV angol nyelvű iráni hírtelevízió hétfőn.



A mentőegységek pirkadat előtt érték el a szerencsétlenség helyszínét. Az időjárási viszonyok javultak, így egy helikopter is csatlakozott a kereséshez. A kutatásban 150 profi hegymászó is részt vesz – írta az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség.



A légitársaság szerint az ATR-72 típusú, két turbólégcsavaros gép mind a 60 utasa és a személyzet hat tagja is életét veszítette. Az IRNA állami hírügynökség szerint 59 utas volt a gépen, mert valaki lemondta az utat.



Az EP3704-es számú járat a teheráni Mehrábád repülőtérről tartott az ország délnyugati részén fekvő Jászúdzs városába, és Szemírom közelében, a fővárostól mintegy 620 kilométerre délre csapódott a földbe egy hegyvidéki területen. A baleset oka a ködös időjárás lehetett.