A munkahelyi szex minden munkahelyen megesik

Botrány a Tescoban: munkaidőben tartott pásztorórát két részlegvezető - videó

hirdetés

A 35 éves Neville Foxot egy hete kapták rajta, amint a stalhami (Anglia) Tesco egyik irodájában a 19 éves kolléganőjét kényezteti. A férfi, aki a pékség részleget vezette, egy másik Tesco 54 éves menedzserével járt eddig, aki azonban az eset után minden kapcsolatot megszakított vele.



A friss árukért felelős fiatal Caitlyn Kirby élete szintén romokban hever, az új Kim Kardashiannek csúfolják a felvétel miatt. A lány pályáját a Tesconál kezdte, már tanulóként is ott dolgozott. Mind mondta, nagyon sajnálja a történteket. Az eset óta több százan jelölték ismerősnek a közösségi oldalakon, így kénytelen volt magát mindenhonnan törölni, a Tesconál is felmondott. Az utcán is megállítják, és megpróbálják felszedni, nem hagyják békén a férfiak.

All you can eat deal in Stalham Tesco.. pic.twitter.com/b5wuzJ3yQY — cm (@CallumManship) 2018. február 13.