Szexuális zaklatás: Kiderült az igazság a világhírű koreográfus ügyében

Tisztázta az ügyében két hónapon át folyt vizsgálat Peter Martins koreográfust, a New York City Ballet volt művészeti vezetőjét a szexuális zaklatás vádja alól.



A világhírű koreográfus pénteken közölte, hogy elégtételül szolgál számára a független vizsgálat eredményei. A vizsgálatot az után indították, hogy az intézmény névtelen levelet kapott, amelyben a 71 éves dán származású táncos-koreográfust szexuális zaklatással vádolták meg.



Amerikai sajtóértesülések szerint a balett két korábbi táncosa vádolta Martinst zaklatással.



A koreográfus tagadta a vádat, és teljes mértékben együttműködött a vizsgálatot vezető ügyvédi irodával. Januárban bejelentette ugyanakkor, hogy távozik a balett éléről, mondván a botrány "fájdalmas terhet rótt rá és a családjára".



A The New York Times amerikai napilap azt is hírül adta, hogy a balett és iskolája bejelentette, új irányelveket fogadtak el, amelyek biztosítják, hogy a táncosok "biztonságban és megbecsülve érezzék magukat" és szabadon hangot adhassanak aggodalmaiknak.