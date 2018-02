Oroszország

Letiltották Navalnij weboldalát

Felszólította az oroszországi online szolgáltatókat az orosz tömegkommunikációs és távközlési hatóság (Roszkomnadzor), hogy blokkolják Alekszej Navalnij weboldalát, amelyeken hozzá lehetett férni az ellenzéki politikus legújabb tényfeltáró videójához, benne azzal az állítással, hogy Oleg Gyeripaszka milliárdos 2016 augusztusában egy sikamlós norvégiai jachtos horgászással vesztegette meg Szergej Prihogyko miniszterelnök-helyettest.



A Roszkomnadzor szombaton közölte, hogy a Gyeripaszka keresete nyomán kiadott pénteki bírósági végzésnek megfelelően tiltólistára tette a a navalny.com-ot, és kilátásba helyezte a szolgáltatók elérhetőségének blokkolását arra az esetre, ha a kifogásolt videoanyagot három napon belül nem távolítják el felületükről. Ez csütörtökig nem történt meg. A Roszkomnadzor a Google-tól is elvárja, hogy a YouTube videomegosztóról távolítsa el az egy hét leforgása alatt immár több mint 5 millió látogató által megtekintett anyagot.



Ivan Zsdanov, a Navalnij-féle Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány ügyvédje közölte, hogy hétfőn megfellebbezte a hatóság intézkedését.



Videójában Navalnij nem kevesebbet állított, mint hogy Gyeripaszka a hajóúton Donald Trump akkori amerikai elnökjelölt kampányfőnökétől, Paul Manaforttól származó értesüléseket osztott meg Prihogykóval. Az ellenzéki vlogger szerint a helyettes kormányfő az orosz diplomácia vezetőjénél, Szergej Lavrovál is nagyobb befolyást gyakorol Moszkva külpolitikájára. Gyeripaszka korábban üzleti kapcsolatban állt Paul Manaforttal, aki ellen vádat emelt Robert Mueller, a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozást kivizsgáló különleges ügyész.



Értesüléseit Navalnij egy Násztya Ribka "művésznevű" fehérorosz eszkorthölgynek a közösségi médiában közzétett posztjaiból, valamint a Gyeripaszkával a világhálón közzétett felvételek szerint intim kapcsolatba került nőnek a hajókirándulásról írt könyvéből merítette. Igaz, Ribkának a szereplőket álnéven emlegető "memoárja" csak annyit állít, hogy a Navalnij által Prihogykóként és Gyeripaszkaként azonosított karakterek között üzleti tárgyalás folyt a hajón, az amerikai elnökválasztásról származó információkról nem tett említést.



Navalnij feltárásának mindenesetre figyelmet érdemlő momentuma, hogy a modellnek a közösségi médiára feltöltött egyik videójában Gyeripaszka - állítólag a jachton - így szólt Ribkához: "Rosszak a kapcsolataink Amerikával. Hogy miért? Azért, mert Szergej Eduardovics (Prihogyko) barátja felelős értük. A neve Nuland. Nuland, amikor annyi idős volt mint te, egy hónapot töltött egy orosz bálnavadászhajón. Azóta gyűlöli az országunkat."



Victoria Nuland 2016 nyarán az amerikai külügyminisztérium eurázsiai ügyekért, így Oroszországért is felelős helyettes államtitkára volt.

A videóban Navalnij közölte, hogy Gyeripaszka luxushajóúttal, prostituáltakkal és a magángépén való utaztatással megvesztegette Prihogykót. Emellett azt állította, hogy a miniszterelnök-helyettes törvényes jövedelméből semmiképp sem vásárolhatta meg a moszkvai és a főváros környéki ingatlanjait.



Gyeripaszka valótlannak nevezte a videóban elhangzottakat, és személyes adatok közlése miatt beperelte Ribkát. Rágalmazás címén pert helyezett kilátásba Navalnijjal szemben is. Prihogyko "provokációnak" minősítette Navalnij állításait, de mint mondta, "túl nagy megtiszteltetés lenne" az ellenzéki számára, ha bíróságon keresne elégtételt ellene.



Oleg Gyeripaszka Vlagyimir Putyin elnökhöz közel álló üzletember, Prihogyko pedig a Jelcin-korszak óta folyamatosan vezető tisztségeket tölt be az elnöki és az államapparátusban, ami ritkaságszámba megy Moszkvában. Alekszej Navalnij, akit a központi választási bizottság - felfüggesztett szabadságvesztésére hivatkozva - nem engedett elindulni az idén márciusi elnökválasztáson, tavaly ugyancsak egy YouTube-videóban Dmitrij Medvegyev kormányfőt vádolta meg súlyos korrupcióval.