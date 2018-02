Lövöldözés az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségnél

Az NSA Maryland állambeli, Fort Meade-i központja előtt történt az eset, a lövések amerikai médiaértesülések szerint akkor dördültek el, amikor egy fekete egyterű autó odahajtott a bejárathoz.



Az ügynökség egyik szóvivője szerint nincs további veszély, a támadót ártalmatlanná tették - írta a hvg.hu. A történtekről értesítették Donald Trump amerikai elnököt.



2015 márciusában hasonló eset történt az NSA központjának bejáratánál, akkor egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. Az akkori hírek szerint egy oda érkező autóban ülőket érték a lövések, mert az őrök felszólítására nem álltak meg a kapunál.

There is breaking news of a shooting outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland. There appears to be an SUV with bullet holes in the windshield parked near the entrance to the NSA. Details are still developing. pic.twitter.com/ArLelbWfZ8