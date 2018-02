A levegőben kezdett el szétesni a gép hajtóműve - videó

San Franciscóból Honoluluba tartott a United Airlines Boeingja, mikor az egyik hajtómű elkezdett szétesni. A kapitány vészjelzést küldött, majd rendben leszállt a célállomáson.



Az utasok természetesen rettenetesen megijedtek, ám az ijedtségen kívül senkinek nem esett baja.



"A pilótáink minden szükséges protokollt betartottak, hogy biztonságosan tegyék le a repülőgépet" - olvasható a légitársaság közleményében.

Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q