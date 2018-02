Tragédia

Horror: Két megfojtott nőt találtak egy bajorországi lakásban

Rokonaik pénteken jelentették be két dachaui hölgy eltűnését, és a lehetséges tartózkodási helyek között egy petershauseni cím is szerepelt. A nyomozók hétfő délután vették sorra a társasházi lakást, ahol borzalmak tárultak fel előttük: a két 40 körüli nő holtteste ugyanis az ingatlanban volt.



Az Abendzeitung értesülése alapján, dupla gyilkossággal gyanúsítanak egy 53 éves férfit, akit őrízetbe is vettek. Egyelőre annyit lehet tudni az esetről, hogy a férfi megfojtotta a nőket, de az indítékra nem derült fény - írja az atv.hu.