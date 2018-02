Lezuhant egy túrahelikopter és egy kisrepülő is a földbe csapódott

Az első balesetnek három halottja van. Négyen túlélték a szerencsétlenséget, de a mentőknek csak nagy nehézségek árán sikerült kórházba juttatni őket a mostoha terepviszonyok miatt. A baleset oka még nem ismert.



A másik balesetnek nincs túlélője, abban négyen vesztették életüket. Hogy miért zuhant le a magánrepülő, még nem tudni. A tragédia Los Angeles központjától 73 kilométerre északra történt gyéren lakott területen - írja az atv.hu.

Update: We're seeing the first photos from a Grand Canyon helicopter crash that killed three and injured four. (Courtesy: Teddy Fujimoto) LATEST DETAILS: https://t.co/6sE7nkQegb pic.twitter.com/AoKJDJB6Ul