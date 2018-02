Gyász

Lezuhant egy utasszállító repülőgép Moszkvánál

A kazahsztáni határ közelében lévő Orszkba tartó An-148-as gép a főváros domogyedovói repülőteréről való felszállást követően hat perccel tűnt el a radarok képernyőiről. 2018.02.11 17:15 MTI

Lezuhant Moszkva közelében a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, fedélzetén 71 emberrel - jelentette be a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős orosz minisztérium.



Makszim Szokolov orosz közlekedési miniszter és a moszkvai régióközi közlekedési ügyészség egybehangzóan közölte, hogy a Ramenszkojei járásban, Styepanovszkaja falu környékén bekövetkezett szerencsétlenségnek nincsenek túlélői. A belföldi járatot teljesítő repülőgép törzse a helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint darabokra tört és szétszóródott.



Az Interfax szemtanúkat idézett, akik szerint a repülőgép már égett, amikor lezuhant, amit azonban hivatalosan nem erősítettek meg. A helyszínre vezényelt mentőalakulatok munkáját hátráltatja az elmúlt napokban jelentősen megvastagodott hóréteg, a terep felderítéséhez drónokat is alkalmaztak. A gép fekete dobozainak megtalálásáról egyelőre nem hangzott el bejelentés.



Az An-148-as gép, amely az Urál hegységtől délre, Moszkvától mintegy 1500 kilométerre fekvő Orszkba indult, négy perccel a főváros domogyedovói repülőteréről való felszállás után tűnt el a radarok képernyőiről. A repülő fedélzetén 65 utas - köztük az utaslista szerint három gyerek - és hatfőnyi személyzet tartózkodott.



Az utasok túlnyomó többsége a kazah határ menti Orenburg megyében lakott, ahol Orszk is található. A város repülőterén pszichológusok próbálják meg megnyugtatni a hozzátartozókat.

Szokolov közlekedési miniszter és Alekszandr Basztrikin, a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) vezetője a baleset Moszkvától mintegy 40 kilométerre található helyszínére utazott. A katasztrófa okának megállapítására az SZK központi apparátusa indított vizsgálatot, a légiközlekedés biztonsági szabályai megsértésének gyanújával. Az ügyészség megkezdte az ügyeletes légiirányítók kihallgatását.



A meteorológiai szolgálat szerint az időjárási feltételek kedvezőek voltak, ezért azok nem idézhették elő a balesetet. A hatóságok ugyanakkor a lehetséges okok közül nem zárták ki ezt a lehetőséget, mint ahogy a személyzet hibáját, vagy a műszaki meghibásodást sem.



Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és a szerencsétlenség miatt elhalasztotta Szaranszkba tervezett belföldi útját. Az elnök elrendelte egy kormánybizottság felállítását az katasztrófa kivizsgálására, amelynek élére Dmitrij Medvegyev miniszterelnök Makszim Szokolovot nevezte ki.



Az 1994-ben létrehozott Szaratovszkije Avialinyii öt An-148-100-as, hét Jak-42-es és két Embraer-190-es típusú repülőgépet üzemeltetett belföldi útvonalakon, valamint nemzetközi charterjáratokra. A lezuhant gép 2010-ben készült a voronyezsi repülőgépgyárban, az Aeroflot leányvállalataként működő Rosszija légitársaság számára.



A szaratovi központú cég tavaly februárban állította üzembe az An-148-ast. A légitársaságnál a légiközlekedés-felügyelet rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett. A Szaratovszkije Avialinyii közölte, hogy a gép műszaki állapotával kapcsolatban nem merültek fel kifogások, a személyzet pedig tapasztalt volt.



Az ukrán Antonov vállalat licence alapján Oroszországban is gyártott An-148-asokat egyébként az orosz felső vezetés és a szakszolgálatok szállítására is alkalmazzák.

The great circle distance between Moscow (DME) and Orsk (OSW) is 1,448 km. Avarage flight time for flight #6W703 is 2h 11 min. pic.twitter.com/CJ7Pc1mmuh — Flightradar24 (@flightradar24) 2018. február 11.