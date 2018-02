Botrány

Félmeztelen nő keltett botrányt a Bécsi Operabálon

hirdetés

Az Operabál a farsang legkiemelkedőbb társadalmi eseménye Bécsben, hamvazószerda előtti csütörtökön tartják, és a hagyományokat mutatja be. Idén azonban egy nő váratlanul az elegáns vendégsereg közé rontott - írta az origo.hu. Félmeztelen testén egy felirat volt látható, amiben durván bírálja Porosenko ukrán elnököt.



Az aktivistát végül a rendőrök vitték el. Az Operabál a farsang legkiemelkedőbb társadalmi eseménye Bécsben, hamvazószerda előtti csütörtökön tartják. A bécsi hagyományokat mutatja be, a kultúrát, gazdaságot, politikát, sportot és tudományt képviselő nemzetközi vendégsereg legnagyobb találkozója.



Manapság tulajdonképpen egy művészbál, az Operaház zenekarát híres karmesterek vezénylik, és világhírű operaénekesek, balettművészek lépnek fel. Leszerelik az üléseket, így az Operaház nézőterét valóban bálteremmé alakítják, a színpadot és a zenekari árkot is egy szintre hozzák.