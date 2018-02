Illegális bevándorlás

Gyermekeket is radikalizált az Iszlám Állam

A szakértők szerint az európai biztonsági szervezeteknek, titkosszolgálatoknak fel kell készülniük arra, hogy a gyermekkorú migránsok is veszélyt jelenthetnek. 2018.02.10 13:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet gyermekeket is radikalizált és felkészített merényletek elkövetésére - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint az európai biztonsági szervezeteknek, titkosszolgálatoknak fel kell készülniük arra, hogy a gyermekkorú migránsok is veszélyt jelenthetnek.



Hozzátette, hogy bár a terrorszervezet elvesztette területei nagy részét, azonban a korábban kiépített "hálózatát" nem, így továbbra is veszélyt jelent.



A szervezetnek lehetnek megbúvó sejtjei, titkos logisztikai bázisai, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy sok harcosuk - a fegyvereivel együtt - szabad elvonulást kapott - hívta fel a figyelmet Horváth József.