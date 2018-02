Állatkínzás

'Lőjetek le!' - Túrázok találtak rá a gyanús dobozra - képek!

Felelős gazdának a kutyája nem ellik „véletlenül”, de ha már úgy alakult, akkor is lehet normálisan gondoskodni a kölykökről. Sokan azonban ilyenkor megölik a kiskutyákat, vagy teljesen magukra hagyják őket. A gonoszabbik fajtája zsákba, vagy dobozba rakja a piciket, hogy még esélyük sem legyen jó gazdára találni akár az út szélén.



Így történt ezekkel a kicsikkel is, akiket egy zárt dobozban hagytak magukra. Ráadásul azzal a felirattal, hogy “Lőjetek le!”. Szerencséjükre egy házaspár éppen arra túrázott, és rátaláltak az eldugott kis dobozra.



A kutyusok csontsoványak voltak, látszott hogy nincsenek jól, így azonnal elvitték őket az állatvédőkhöz. Rögvest orvosi ellátást kaptak, az alultápláltságukat tovább súlyosbította, hogy fertőzéseik voltak. Végül két kutyus bele is pusztult a betegségbe.



Végül az egyik önkéntes hazavitte a négy megmaradt ebet, akikről azóta hatalmas szeretetben gondoskodnak, várva arra, hogy legalább ugyanilyen szerető gazdára találjanak.