Visszakerült a kétnyelvű tábla Fehér megye határába

Az újból kihelyezett tábláról Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke közölt fényképet kedd este az egyik közösségi portálon.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus a Maszol.ro portálnak adott nyilatkozatában elismerte: az általa vezetett önkormányzat közútkezelő igazgatóságának alkalmazottai vették le a táblát kedden, a Fehér megyei tanács felszólítására. Kiderült ugyanis, hogy tévedésből nem Maros megye területére helyezték el korábban - mint ahogy hétfői közleményében a Maros megye önkormányzat sajtóirodája állította -, hanem Fehér megye közigazgatási területére.



Lukács Katalin, a Maros megyei önkormányzat sajtótanácsosa az MTI-nek szerdán elmondta, az éves karbantartási program keretében az önkormányzat minden évben több száz megrongálódott vagy hiányzó táblát pótol a megyei utak mentén. A legtöbb esetben nem feliratos forgalomirányító táblákról van szó, de ahol település- vagy megyenevet is tartalmaz a tábla, és ahol erre lehetőség van, ott kétnyelvű táblákat helyeztek ki. Hozzátette: tavaly 16 kétnyelvű táblát rendeltek, amelyek között helységnévtábla, megyehatár tábla és olyan irányjelző tábla is volt, mely azt jelezte, hogy hol kell letérni egy település felé.



A Maros és Fehér megye határát Ádámos és Küküllővár között átszelő megyei út mellett felállított kétnyelvű táblára a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Florin Roman, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Fehér megyei képviselője hívta fel a figyelmet hétfőn az egyik közösségi portálon. A politikus kijelentette: a tábla kihelyezése törvényellenes, mert a törvény csak ott írja elő a többnyelvű feliratozást, ahol egy nemzeti kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot. Fehér megye esetében azonban a magyarság aránya az öt százalékot sem éri el. A politikus felszólította a Fehér megyei önkormányzatot, hogy távolítsa el a táblát, különben saját kezűleg fogja ezt megtenni. A politikus egy keddi parlamenti felszólalásban kijelentette: Maros megye csak a saját nevét írhatja ki a területe határain, és nem tehet ki táblákat más közigazgatási egységek neveivel. Azt is hozzátette: a romániai magyaroknak csak annyi autonómia jár, amennyit Magyarország nyújt az ott élő románoknak.



Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke keddi állásfoglalásában szégyenletesnek és a román centenáriumi évhez méltatlannak tartotta, hogy egyes román politikusok magyarellenes üzenetekkel próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni. Úgy vélte, egy kétnyelvű útjelző tábla felszerelése a normalitást kellene, hogy jelezze. "Törvény adta jogunk, hogy anyanyelvünket használhatjuk ebben az országban. Nem hátrálunk meg semmilyen fenyegetéstől, főleg olyan képviselőktől, akik csak feszültségkeltésre használják a mandátumukat, ahelyett, hogy dolgoznának" - idézte az állásfoglalás Péter Ferencet, a Maros megyei önkormányzat elnökét.