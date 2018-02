Illegális bevándorlás

A muzulmánellenes rasszizmus erősödésére figyelmeztet a németországi muszlim elnök

A muzulmánellenes rasszizmus erősödésére figyelmeztetett a Németországi Muzulmánok Központi Tanácsának (ZMD) elnöke egy keddi lapinterjúban.



Aiman Mazyek a Heilbronner Stimme című lapban megjelent interjúban hangsúlyozta, hogy egyre alacsonyabbra süllyed a muzulmán vallású emberek elleni erőszakos bűncselekmények elkövetésétől visszatartó "gátlásküszöb", és míg korábban "csupán" Molotov-koktélokkal dobáltak meg mecseteket, újabban pokolgépes merényletek is előfordulnak.



Így például egy drezdai mecset imámja ellen tavaly szeptemberben hajtottak végre robbantásos támadást, és a feltételezett elkövető azzal indokolta a terhére rótt bűncselekményt, hogy úgy érezte, tennie kell valamit a muszlimok ellen - mondta a ZMD elnöke.



Hozzátette, hogy az erőszak elburjánzásában nagy szerepe van az interneten folytatott uszításnak. A gyűlöletet terjesztő oldalak jelentőségét "évekik krónikusan alábecsülték", és így kialakult az a gondolkodásmód, amely a muzulmánellenes rasszizmus "'új dimenziójához" vezetett.



Kiemelte, hogy a bűncselekmények jelentős része nem is kerül be a hivatalos nyilvántartásokba, mert az áldozatok nem mernek a hatóságokhoz fordulni. Példaként említette, hogy pénteken rálőttek egy hallei mecsetre, és kiderült, hogy korábban is történt ilyen támadás, de az imám csak a második eset után fordult a rendőrséghez.



Az iszlámellenes bűncselekmények a politikai bűncselekmények kategóriájába tartoznak Németországban. Számuk alakulásáról tavasszal jelennek meg adatok, a 2017-es bűnügyi statisztika részeként. A még készülő kimutatás vallási vonatkozású fejezetéből egyelőre annyi szivárgott ki, hogy tavaly a január-novemberi időszakban országszerte 97 keresztényellenes bűncselekményt regisztráltak. A muzulmánellenes bűncselekményekkel kapcsolatban nem jutottak nyilvánosságra ilyen adatok.



A csaknem 83 milliós Németországban nagyjából 4-4,5 millió muszlim él, többségük szunnita török. A menekülthullám révén valószínűleg több mint félmillióval nőtt a muszlimok száma az országban.