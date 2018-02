Trump szeretné

Az Egyesült Államok katonai díszszemlével ünnepelné a hadsereget

Az Egyesült Államokban a Pentagon (védelmi minisztérium) azt tervezi, hogy katonai díszszemlével ünneplik majd a hadsereget.



A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közleményben erősítette meg a The Washington Post című lap keddi értesülését, miszerint Donald Trump elnök felkérte a Pentagont, vizsgálja meg a lehetőségét egy rendszeres katonai díszszemlének, amellyel az ország kifejezné tiszteletét a katonáknak.



"Trump elnök hihetetlen mértékben támogatja Amerika nagyszerű katonáit, akik nap mint nap életüket kockáztatják országunk biztonságáért. Felkérte a védelmi minisztériumot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne olyan ünnepséget rendezni, amelyen minden amerikai kifejezheti a katonák iránti nagyrabecsülését" - fogalmazott a szóvivői közlemény.



Kedden a The Washington Post arról írt, hogy az elnök és katonai felső vezetők minapi tanácskozásán Donald Trump kifejtette azon óhaját, miszerint a franciaországi Bastille Nap alkalmával rendezett katonai felvonuláshoz hasonló ünnepséget szeretne az Egyesült Államokban is. "Ez hirtelenjében elnöki utasításként hangzott" - idézett egy névtelenséget kérő tisztségviselőt a lap.



Donald Trumpot tavaly meghívta a július 14-i nemzeti ünnepen tartott párizsi katonai díszszemlére Emmanuel Macron francia államfő. Az amerikai elnökre nagy hatást gyakorolt a párizsi díszszemle, és már szeptemberben jelezte, hogy az Egyesült Államokban is szívesen látna hasonló ünneplést.