Oroszország

Putyin hivatalosan is elnökjelölt

Hivatalosan is elnökjelöltként jegyezte be Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfőt az orosz Központi Választási Bizottság kedden Moszkvában. 2018.02.06 11:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Putyinnal háromra bővült az elnökjelöltek listája, amelyen eddig az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja által támogatott Pavel Grugyinyin és a Liberális Demokrata Pártot vezető Vlagyimir Zsirinovszkij neve szerepelt.



A választási bizottság kedden megszavazta, hogy szerdán bejegyzi Kszenyija Szobcsakot, a Társadalmi Kezdeményezés és Makszim Szurajkint, az Oroszország Kommunistái elnevezésű párt jelöltjét is. A testület dönt majd a Jabloko párt színeiben induló Grigorij Javlinszkij, a Növekedés Pártját képviselő Borisz Tyitov és az Oroszországi Össznépi Szövetség nevében rajthoz álló Szergej Baburin elnökjelöltségének ügyében is.



"Precedens nélküli esetről van szó. Az összes, a Központi Választási Bizottsághoz eljutott jelölt átment az ellenőrzésen" - jelentette ki Ella Pamfilova, a Központi Választási Bizottság elnöke.



Szavai azt jelentik, hogy a bizottsághoz leadott támogató aláírások közül az érvénytelenek aránya egyetlen elnökjelölt-aspiráns esetében sem érte el az 5 százalékot. Az elnökjelöltté nyilvánításhoz a független indulóknak - ebben a kategóriában egyedül Putyin maradt versenyben - 300 ezer, a pártok által támogatott politikusoknak pedig 100 ezer aláírást kellett összegyűjteniük, a választási bizottsághoz ellenőrzésre pedig legfeljebb 315 ezer, illetve 105 ezer aláírást adhattak le.



A parlamenti pártok esetében az elnökválasztási törvény eltekint az aláírásgyűjtés kötelezettségétől, Zsirinovszkijt és Grugyinyint ezért előbb tudta elnökjelöltté minősíteni a bizottság. Igaz, az utóbbival szemben aggályok merültek fel, mert a kommunisták jelöltje hétfőig nem igazolta hitelt érdemlően, hogy bezáratta két svájci és két ausztriai bakszámláját. A külföldi számlák birtoklása kizáró ok.



Tavaly 46 független aspiráns és 24 párt képviselője jelezte, hogy indulni kíván az elnökválasztáson. A függetlenek közül 15-öt, a pártok támogatottjai közül 22-t jelölőgyűlés is megerősített. A Központi Választási Bizottsághoz 36-an nyújtották be a regisztrációhoz szükséges dokumentációt, a testület közülük 16-nak engedélyezte az aláírásgyűjtést, aminek a jelek szerint hatan tettek eleget.



A szavazólistára a jelenlegi állás szerint legfeljebb 8 jelölt neve kerülhet fel. Erről a törvény szabta határidő értelmében szombatig kell döntenie a választási bizottságnak. Az elnökválasztást március 18-án tartják meg Oroszországban.