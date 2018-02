Afrika

Öngyilkos lett egy kisfiú, miután véletlenül lelőtte 2 éves húgát

Öngyilkos lett egy 11 éves kisfiú, miután véletlenül lelőtte 2 éves kishúgát a dél-afrikai KwaZulu-Natalban. A Mirror úgy tudja a gyerek apja fegyverével játszott, mikor megtörtént a tragédia. Miután látta, hogy mit tett, a kisfiú saját magát is lelőtte. Ő a helyszínen meghalt, a kislányt még sikerült kórházba szállítani, ám később ő is életét vesztette.



Úgy tudni, édesapjuknak volt fegyvertartási engedélye. A tragikus eset után a rendőrség nyomozást indított, és felszólította a fegyvertulajdonosokat, hogy tartsák be a törvényeket, zárják el fegyverüket, ellenkező esetben bűncselekményt követnek el.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!