Állategészségügy

Félrenyelt anyatej miatt halt meg a jegesmedvebocs

Félrenyelt anyatejtől kapott végzetes tüdőgyulladást a berlini Tierpark legújabb jegesmedvebocsa, amely 26 naposan pusztult el egy hónapja - állapították meg a halál okát vizsgáló állatpatológusok. 2018.02.02 17:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az állatkert Tonja nevű nyolcéves nősténye december elején két utódot hozott a világra, az egyik halva született, anyja minden bizonnyal felfalta, mert a kamerák képein nem látták a gondozók a tetemét.



Tonja előzőleg 2016 novemberében hozott utódot a világra, akkor is ikreket. A két bocs jelentette 22 év után az első jegesmedve-szaporulatot a német főváros keleti felében lévő állatkertben. Az egyik kölyök akkor is meghalt, a másik, amely a közönségtől a Fritz nevet kapta, négyhónaposan pusztult el egy gyorslefolyású májgyulladás következtében.



A pénteken ismertetett kórbonctani jelentés szerint a decemberben világra jött nőstény jegesmedvebocs aprócska és kissé gyenge is volt, és nem tudott jól inni, mivel a testi erőtlenséggel korlátozott nyelési reflex is együtt jár. A fiatal állatok körében gyakori, hogy félrenyelik az anyatejet, amely a tüdőbe kerülve tüdőgyulladást okozhat.



"Tudjuk, hogy a kölyök elpusztulásának az esélye igen nagy életének első heteiben, ennek ellenére elkedvetlenített minket halála, szomorúak vagyunk" - mondta a bocs elvesztésekor Florian Sicks, a jegesmedve gondozója. A jegesmedvéknél 50 százalék annak az esélye, hogy az újszülött nem marad életben, mert a kicsik nagyon éretlenül jönnek világra.



Állatvédők a jegesmedvék tartási körülményeit illető heves bírálatokkal reagáltak a két bocs pusztulására. A Tierpark szerint azonban bármilyen szomorú is a kicsik halála, fogságban - és a természetes élőhelyen is - bármi megtörténhet, és semmi nem indokolja, hogy lemondjanak a szülők további pároztatásáról.



"Tonja kiválóan betöltötte anyaszerepét, ezért nem adjuk fel a reményt egy egészséges jegesmedvebocsra" - mondta az állatkert szóvivője, aki szerint az anyaállat és hatéves hím partnere, Wolodja között teljes az összhang, és január közepe óta újra együtt járnak a külső kifutóban.



A hagyományos turistaútvonalaktól kissé távol fekvő kelet-berlini állatkert nem utolsó sorban látogatottságának fellendülését reméli egy esetleges sikeres jegesmedve-szaporulattól. Egy másik berlini állatkert, a Zoo sztárbocsával, Knuttal történtek miatt azonban óvakodnak a túl nagy - és túl korai - felhajtástól.



Berlin leghíresebb jegesmedvéjének a mai napig Knut számít. A nyugat-berlini állatkertben 2007-ben született és cumisüvegből táplált állatot valóságos kultusz övezte, 2011-ben betegség miatt bekövetkezett hirtelen halála megdöbbentette a világot.