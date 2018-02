Illegális bevándorlás

Folyóba fulladt egy migráns, aki illegálisan próbált Szlovéniába jutni

A Szlovénia és Horvátország között természetes határt képező Kupa folyóba fulladt egy közel-keleti migráns, aki Szlovéniába próbált bejutni illegálisan, halálának pontos körülményeit egyelőre nem sikerült tisztázni. 2018.02.02 10:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vízbe fulladt férfi holttestét Ladesici településnél, Károlyvárostól (Karlovac) nyugatra találták meg szerdán. A rendőrség szerint a sorsára hagyott határsértő nem volt egyedül, erre a hatóságok a helyszíni nyomokból következtettek és abból, hogy a bevándorlók több csónakot is elloptak, amelyeket a szlovén oldalon, elhagyatottan találtak meg.



A balkáni migrációs útvonal lezárása óta a bevándorlók új útvonalakon, így Bosznia-Hercegovinán keresztül is érkeznek Horvátországba.



A Jutarnji List című horvát napilap úgy vélte: az illegális határsértők Bihács (Bihac) térségében lépik át a boszniai-horvát határt, és Károlyváros megyén keresztül próbálnak meg bejutni Szlovéniába.



Az újság arról is írt, hogy károlyvárosi rendőrség hivatalosan nem közöl adatokat az illegális határsértők számáról és az ellenük folytatott eljárásokról, de más források szerint az elmúlt néhány hónapban megerősödött a migrációs nyomás ezen a vidéken. A helyi lakosok naponta látnak kisebb-nagyobb csoportokat, nőket, férfiakat és gyerekeket, ahogy a késő esti és éjszakai órákban a szántóföldeken, valamint a helyi utakon járnak.



Tavaly ezen az úton több mint 700 migráns haladt át, hétszer több, mint 2016-ban - írta lap, majd hozzátette: legtöbben a Közel-Keletről érkeztek, de sok volt közöttük a koszovói is.



A horvát-boszniai határ több mint 1000 kilométer hosszú és nehezen ellenőrizhető.



Az utóbbi két és fél évben több mint egymillió illegális bevándorló érkezett Nyugat-Európába, 2016 márciusában azonban az ellenőrizetlen beáramlás nyugat-balkáni útvonalán található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt.



Ma már Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni.



Horvátországban 2015 szeptembere óta csaknem 700 ezer illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba, de az országba belépő migránsok száma azóta a töredékére csökkent.