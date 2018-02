USA

Trumpot ismét Nobel-békedíjra jelölték

Az indoklás idén is ugyanaz, nevezetesen, hogy Trump alapelve: „erővel a békéért” (peace through strength) – erősítette meg a hírt csütörtökön Henrik Urdal, az oslói Békekutató Intézet igazgatója a norvég Nettavisen című honlapnak; Trump immár harmadszor jelölt, 2016 óta folyamatosan felterjesztik.



A jelölő személye nem ismert. Nobel-békedíjra bárkit lehet jelölni, de azok köre, akik jelölhetnek, korlátozott. Ide tartoznak a kormánytagok, egyetemi professzorok, békekutatók és a korábbi Nobel-békedíjasok. A jelölési határidő január 31-e, ám az idei lista még nem végleges, mert az öttagú Nobel-bizottság február végéig jelölhet.



A bizottság azt ajánlja mindenkinek, hogy ne hozza nyilvánosságra jelöltje nevét. A listát ötven évre lepecsételik. Ez az ajánlás azonban nem kötelező hatályú, sok név megjelenik a sajtóban. Trumpén kívül kiszivárgott, hogy a Novaja Gazeta című független orosz újságot is felterjesztették a kitüntetésre, elismeréséül annak, hogy bíráló hangot üt meg az orosz kormányról.



A Nobel-békedíjat 1901-ben ítélték oda először. A győztest általában októberben hirdetik ki.