Ukrán válság

Lakott területet lőttek a szakadárok a Donyec-medencében

24 óra alatt ötször sértették meg a tűzszünetet a szakadárok. A támadások következtében egy ukrán katona meghalt, két további megsérült. 2018.02.01 12:09 MTI

Lakott területet támadtak nehéztüzérséggel a Moszkva által támogatott szakadárok a Donyec-medencében - jelentette a kijevi parancsnokság csütörtökön.



A szokásos reggeli közlemény szerint 24 óra alatt ötször sértették meg a tűzszünetet a szakadárok. A támadások következtében egy ukrán katona meghalt, két további megsérült.



A parancsnokság beszámolt arról, hogy a Luhanszk megyei Krimszke települést is lőtte a szakadárok tüzérsége, amivel polgári személyek életét veszélyeztette. A falu határain belül lévő egyik telken három, a minszki egyezményekben tiltott 120 milliméter kaliberű aknagránát csapódott be és robbant fel. Az előzetes információk alapján személyi sérülést nem okozott.



Kézi lőfegyverekkel nyitottak tüzet a szakadárok a Donyeck közelében fekvő Avgyijivka határában lévő, valamint a frontvonal déli szakaszán, az Azovi-tenger parti övezetben, Pavlopil településnél lévő katonai állásokra.



Az ukrán fegyveres erők által a napokban a front menti, úgynevezett szürke zónában elfoglalt, Luhanszk megyei Novoolekszandrivka településnél lévő katonai állásokat 82 milliméteres tüzérségi fegyverekkel és páncélosokkal lőtték a szakadárok.



A kijevi parancsnokság szerint Novoolekszandrivka település visszafoglalásával Kijev nem sértette meg a minszki megállapodásokat, mert az egyezségek nem tiltják, hogy a frontvonal egyes szakaszain az ukrán hadsereg javítsa taktikai helyzetét, és erősítse védelmi állásait.



A szakadár donyecki DAN hírügynökség jelentése szerint az ukrán fegyveres erők az elmúlt napban 12-szer sértették meg a fegyvernyugvást, és több mint 500 tüzérségi lövedéket lőttek ki az általuk ellenőrzött területre. Károkról, áldozatról azonban nem számoltak be.



A luhanszki szakadárok hivatalos hírügynöksége a területét 24 óra alatt ért két tűzszünetsértésről adott hírt csütörtökön.