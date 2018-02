Ausztrália

Miniszterelnökökről szóló titkos iratokat találtak egy bútorboltban

Az ausztrál kormány szerdán rendkívüli vizsgálatot indított több ezer titkosított dokumentum ügyében, amelyeket két iratszekrényben találtak egy canberrai bútorboltban 2018.02.01 11:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bútordarabok kedvezményes áron kerültek a fővárosi kereskedőhöz, mert be voltak zárva, és senki sem találta hozzájuk a kulcsokat. A vevő végül egy fúróval eltávolította a zárakat, és több mint egy évtizedet és négy kormányfő tevékenységét felölelő kormánydokumentumok ezreire bukkant. A híradások szerint a legutolsó miniszterelnök, akiről szó esett a papírokban, Tony Abbott volt, akit 2015-ben váltott a jelenlegi kormányfő, Malcolm Turnbull. Az akták között akadt szigorúan bizalmas, érzékeny, valamint csak kormánytagoknak szánt papír.



Canberrában több vállalat foglalkozik kizárólag egykori kormányzati bútorok kereskedelmével - jelentette az ABC ausztrál nemzeti műsorszolgáltató, de nem nevezte meg az iratszekrények új tulajdonosát.



Az ABC az elmúlt hetekben számos olyan történetet hozott nyilvánosságra az akták alapján, amelyek miatt Kevin Rudd és Tony Abbott korábbi miniszterelnökök, illetve több jelenlegi képviselő is kínos helyzetbe került. A műsorszolgáltató jelezte: bizonyos értesüléseket nemzetbiztonsági okokból nem publikált.



A dokumentumok az ausztrál hírszerzés prioritásaitól a terrorelhárításig terjednek, de rakétafejlesztések, szélsőségesek profiljai és bevándorlási politikai elképzelések is szerepelnek bennük.



Az egyik aktából kiderül: nem ez volt az első eset, hogy az ausztrál hatóságok fontos iratokat vesztettek el. A szövetségi rendőrség csaknem 400 nemzetbiztonsági dokumentumot "hagyott el" a 2013-at megelőző öt évben. Egy korábbi pénzügyminiszter pedig 195 szigorúan bizalmas aktát felejtett az irodájában, amikor a kormány, amelyben tárcavezetői szerepet töltött be, 2013-ban távozni kényszerült.



Az ausztrál kormányzati dokumentumokat általában 20 évig tartják titokban, majd erősen megszerkesztett formában hozzák nyilvánosságra.