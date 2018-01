Újabb tragikus balest

Csatornába zuhant egy busz Indiában, rengeteg halott

Csatornába zuhant egy busz a kelet-indiai Nyugat-Bengál szövetségi államban, a balesetben a legfrissebb hírek szerint 45 ember életét vesztette. 2018.01.30 14:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szerencsétlenség hétfőn történt, de a mentési munkálatok még tartanak, búvárok kutatnak a vízben az áldozatok után. Az éjszaka folyamán több holttestet is megtaláltak a Jalangi folyóhoz kapcsolódó egyik mély csatornában, ahová a busz zuhant. A balesetet 12 utas élte túl. Becslések szerint nagyjából 60-an utazhattak a buszon. A halálos áldozatok között van két gyerek is.



Az egyik túlélő elmondása szerint a busz sofőrje éppen telefonált, és csak egy kézzel kormányzott, miközben egy másik járművet előzött a hídon. A sofőr a manőver közben elvesztette uralmát a busz fölött, és az a híd korlátját áttörve a csatornába zuhant.



A buszt darukkal emelték ki a folyóból, a holttestek többségét a jármű belsejében találták meg.



A baleset helyszínén kisebb csetepaté tört ki a hatóságok kiérkezése után: egy csoport kövekkel dobálta meg a rendőröket, mert szerintük túl későn érkeztek ki a tragédia helyszínére. A rendőrök könnygázt vetettek be a csoport feloszlatására.



A világon Indiában halnak meg a legtöbben – átlagosan 135 ezren – évente közlekedési balesetekben.