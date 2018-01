Hasonlóság

Tényleg létezik a Trónok harcából ismert fal - videó

hirdetés

A lénai oszlopok Jakutföldön találhatók, hivatalos nevén Szaha Köztársaság az Oroszországi Föderáció része, a világ legnagyobb, önálló államisággal nem rendelkező közigazgatási egysége. Jakutföld majdnem teljes területe az örök fagy birodalmába tartozik, aminek átlagos vastagsága 300-400 méter, de van, ahol 1500 méter mély. A klíma kontinentális, hosszú tél és rövid nyár jellemzi. A hőmérséklet különbség a leghidegebb januári hónap és a legmelegebb júliusi hónap között: 70-75 °C. A tél 6,5-9 hónapig is tarthat. A leghidegebb téli hőmérséklet a keleti hegyláncokban -67,8 °C is lehet. Így nem is csoda, hogy van itt egy ilyen természeti képződmény, amit egyébként 2012-ben felvettek az UNESCO Világörökség listájára is. A látványos, eltérő formájú sziklák magassága akár a 300 métert is elérhetik, a hófödte oszlopok pedig igencsak hasonlítanak a Trónok harcából ismert legendás falra.