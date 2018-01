Lövöldözés Pennsylvaniában - öt halott, egy sebesült az autómosóban

Lövöldözés volt a pennsylvaniai Pittsburghtől délre, öt halottról és egy sebesültről számolt be a rendőrség.



A lövöldözés Pittsburghtől mintegy 90 kilométernyire délre, a marylandi határ közelében lévő Saltlickban történt, a település autómosójánál.



A helyi rendőrség közlése szerint két férfit és két nőt találtak holtan, két sebesültet kórházba szállítottak, egyikük a kórházban meghalt. A lövöldözést vasárnap hajnalban követték el. A helyzetet a rendőrség egyelőre még csak feltárni próbálja, de feltételezése szerint az elkövető is az áldozatok között van. Az áldozatok kilétéről nem adtak tájékoztatást, a rendőrség közleményben nyugtatta meg a helybélieket, hogy a közösséget "nem fenyegeti közvetlen veszély".



Robert Broadwater rendőr a Pittsburgh Post-Gazette című lapnak azt mondta: egyelőre nem tudni, mi lehetett az elkövető célja, de biztos, hogy kábítószer nem játszott szerepet a gyilkosságokban. Elmondta azt is, hogy két holttestet egy kisteherautóban, két áldozatot pedig az autómosó műhely előtti parkolóban találtak meg.

We're on the scene of a mass shooting in the small town of Melcroft, Fayette County. State Police confirm multiple people have been shot to death at a car wash. And the suspect may be one of them. A live report in minutes on Channel 11 Morning News. pic.twitter.com/JxrVhh3xVp