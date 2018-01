Orosz elnökválasztás

Őrizetbe vették Alkeszej Navalnij orosz ellenzéki politikust

Őrizetve vette a rendőrség Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust vasárnap az általa az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen.



Várhatóan a közrend megsértésével, nem engedélyezett tüntetés szervezésével fogják megvádolni, ami 30 napig terjedő elzáráshoz vezethet.



Az orosz Központi Választási Bizottság december végén megtagadta a 41 éves Navalnij elnökjelölt-aspiránsként való bejegyzését, arra hivatkozva, hogy a politikus két gazdasági bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Válaszul Navalnij a választás bojkottjára szólított fel és vasárnapra több nagyvárosban tüntetést hirdetett. Több helyszínről érkezett jelentés őrizetbe vételekről, nem hivatalos értesülések több mint 200 ember előállításáról tudnak.



Navalnijt tavaly rövidebb időre kétszer is elzárásra ítélték nem engedélyezett tüntetések megszervezések miatt.



A moszkvai városi hatóságok pénteken arra figyelmeztettek, hogy a fővárosi megmozdulást nem engedélyezték, és jogi intézkedéseket helyeztek kilátásba a politikussal szemben. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: a választási időszak nem jelenti azt, hogy enyhíteni lehetne a törvényeken, így azokon sem, amelyek a tüntetésekre vonatkoznak.



Az incidensről készült videofelvétel szerint Alekszej Navalnijt a "választói sztrájkra" menet tartóztatták fel és toloncolták be egy buszba a hatóság emberei a belvárosi Tverszkaja (volt Gorkij) utcán. Rendőrségi adatok szerint Moszkvában mintegy ezren tüntettek, a BBC orosz nyelvű híradása viszont a megmozduláson több ezren vettek részt.



Az ellenzéki politikus a Twitteren arra szólította fel híveit, hogy az őrizetbe vétele ellenére is folytassák a tiltakozást.



A nap folyamán korábban a rendőrség a Navalnij vezette Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány moszkvai irodájában razziázott. A hatóság emberei egy állítólagos bombariadóra hivatkozva hatoltak be az épületbe. Többeket kihallgattak, hat embert őrizetbe vettek, számítógépeket foglaltak le és bezáratták az épületben működő tévéstúdiót.



Oroszországban március 18-án tartják meg az elnökválasztást, a politikai erőpróba egyértelmű favoritja a közvélemény-kutatások szerint Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő.