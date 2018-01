Nekik áll a világ

Példaképnek nevezte az Orbán Viktor vezette Magyarországot az olasz Északi Liga főtitkára

Ha egy jól kormányzott országot kell választanom, akkor az Orbán Viktor vezette Magyarországot választom - mondta Matteo Salvini, az olasz Északi Liga főtitkára egy televíziós interjúban vasárnap.



Matteo Salvini a La7 olasz kereskedelmi televízió-csatorna egyik politikai műsorában nyilatkozva kijelentette: ha az Európai Néppárton belül kell választania, az osztrák vagy a magyar (ország)modellt választja.



Az Északi Liga vezetője úgy indokolta választását, hogy Ausztria és Magyarország is védi a nemzeti munkahelyeket.



Hozzátette: "Orbán miniszterelnök védi a (nemzeti) határokat, védi a (nemzeti) bankokat, védi a (nemzeti) valutát és leállítja a migrációt. Ha egy jól kormányzott országot kell választanom, ezt választom".



A pártja miniszterelnök-jelöltjeként induló Matteo Salvini hangsúlyozta, ha az olaszok a márciusi parlamenti választásokon őt választják kormányfőnek, Donald Trump amerikai elnök példáját is követni fogja, vagyis az olasz dolgozók és vállalkozók segítésére kész vámot bevezetni az olasz nemzeti termékek védelmében.



Az Északi Liga a Silvio Berlusconi nevével fémjelzett jobbközép koalíció tagjaként indul a választásokon. A legutolsó, 2013-as parlamenti választásokon az Északi Liga alig valamivel 4 százalék felett teljesített. A mostani felmérések szerint Matteo Salvini pártja 14 százalék körül áll, de Olaszország északi térségeiben jóval meghaladja a 20 százalékos támogatottságot is.