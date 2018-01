Törökország

324 napig tartott két török tanár éhségsztrájkja

Nuriye Gülmen és Semih Özakca pénteki ankarai sajtótájékoztatóján maga jelentette be a lépést. Gülmen és Özakca azt követően döntöttek így, hogy a rendkívüli állapot miatti panaszokat felülvizsgáló kormányzati bizottság csütörtökön elutasította újbóli munkavállalási kérelmüket.



Sajtótájékoztatójukon leszögezték: bíróság elé viszik az ügyet.



Gülmen elmondta: "minden nappal úgy éreztük, hogy egyre szabadabbak vagyunk. Ellenállásunk megmentette becsületünket, széthasította a rendkívüli állapot sötétségét. Bár éhségsztrájkunknak vége, de ellenállásunk folytatódik, miután visszanyertük egészségünket. Ez a harc addig nem ér véget, amíg mi nem mondjuk, hogy vége" - fogalmazott.



Özakca "történelminek" nevezte az ellenállásukat.



Gülmen, aki egyetemi tanár, valamint a korábban általános iskolában dolgozó Özakca tavaly márciusban kezdett nyilvános éhségsztrájkba. Májusban a hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték őket, de nem az éhségsztrájk, hanem állítólagos fegyveres terrorszervezeti tagságuk gyanújával.



Süleyman Soylu török belügyminiszter májusban közölte: Gülmen és Özakca állami alkalmazottakként a terrorszervezetnek nyilvánított, baloldali Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-Front (DHKP-C) tagja, ami miatt már korábban is többször ültek börtönben.



A Sözcü kemalista ellenzéki napilap beszámolója szerint Özakcát októberben először szabadlábra helyezték, majd decemberben felmentették a vád alól. Gülment ugyanakkor 6 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélték, de bírósági felügyelet mellett egyúttal szabadlábra is helyezték - írta a Sözcü.



A két tanár hónapok óta már csak folyadékot és táplálékkiegészítőket fogyasztott, nagyon legyengültek, súlyuk csaknem az eredeti felére csökkent.



Ankara a 2016-os puccskísérletért az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nemzetközi hálózatot teszi felelőssé, de a megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtja, hanem a gülenista mozgalom feltételezett támogatóit, illetve más, az állam biztonságát fenyegető terrorszervezetek, köztük a DHKP-C tagjait és szimpatizánsait is.



A török kormány a 2016-os puccskísérlet után bevezetett rendkívüli állapot keretében egyebek mellett törvényerejű rendeletekkel irányítja az országot és másfél év alatt legalább 111 ezer állami alkalmazottat menesztett munkaköréből.