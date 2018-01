Valóság lett

Tényleg leégett az Umberto Ecót megihlető, a regényében kigyulladó kolostor

Leégett a Torinó közelében fekvő középkori bencés apátság, a Sacra di San Michele, amely megihlette Umberto Ecót A rózsa neve című sikerkönyv íróját. 2018.01.26 14:15 MTI

A 10. századi kolostor tetőszerkezete szerda este gyulladt ki, és a lángokat csak csütörtök hajnalra sikerült eloltani. A kolostorban élő három rosminiánus szerzetes még időben elhagyta az épület.



Az észak-olaszországi Susa-völgyben emelkedő csaknem ezer éves apátság szolgált mintául Umberto Eco számára világhírű regénye, A rózsa neve (1980) megírásakor. A könyv alapján hat évvel később játékfilm is készült.



A 14. században egy bencés apátságban játszódó történet egy hatalmas tűzvésszel zárul, amelyben megsemmisül a kolostor ősi könyvek ezreivel teli titkos könyvtára.



A szerda esti tüzet egy rövidzárlat okozhatta az olasz sajtó szerint, a tetőn ugyanis renoválás zajlott. Az oltást végző tűzoltók hatalmas károkról számoltak be annak ellenére, hogy történelmi vagy művészeti jelentőségű alkotásokat nem érintett a tűz.



Az eredetileg bencés, később a Rosmini-rendi szerzetesek kezelésébe került apátságot 983-ban alapították. Fontos állomáshelye az Európa északnyugati részéből az Alpokon át Jeruzsálembe vezető Via Francigena zarándokútnak. 1995 óta a Szent Mihály apátság Piemonte északolasz tartomány egyik hivatalos szimbóluma.



A kolostor múzeumát tavaly 100 ezer látogató kereste fel.