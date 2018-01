USA

Arany vécécsészét ajánlottak fel a Trump házaspárnak

hirdetés

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Vincent Van Gogh egy festményét kérték kölcsön fehér házbeli magánlakrészük csinosítására a New York-i Guggenheim Múzeumtól, amelynek vezető kurátora azonban egy másik műalkotást, Maurizio Cattelan olasz művész tizennyolc karátos - és az elmúlt hónapokban több mint százezer múzeumlátogató által használt -, aranyból készített vécécsészéjét ajánlotta fel a házaspárnak.



A The Washington Post című lap csütörtöki híre szerint Trumpék a 19. századi holland festőművész egy havas tájképét (Landscape With Snow) kérték kölcsön a múzeumtól.



Az intézmény vezető kurátora, Nancy Spector, aki már korábban is nyíltan bírálta Trumpot a közösségi médiában, a Fehér Ház illetékesének írt szeptember 15-i e-mailjében elutasította a Van Gogh-festményre vonatkozó kérést, ugyanakkor felajánlotta a tömör arany installáció "hosszú távú kölcsönadásának" lehetőségét.



Spector egy fényképet is csatolt a műalkotásról és azt írta: "sajnáljuk, hogy nem tudjuk teljesíteni az eredeti kérést, ugyanakkor őszintén reméljük, hogy ez a különleges ajánlat felkelti az érdeklődésüket". A kurátor azt is leírta, hogy "természetesen egy rendkívül értékes és némileg törékeny műről van szó, amelynek üzembe helyezésével és fenntartásával kapcsolatban minden szükséges tudnivalót a rendelkezésükre bocsátunk".



A több mint egymillió dollárra becsült szobor, amely Marcel Duchamp 1917-es Szökőkútját idézi, a múzeum egyik mellékhelyiségének hagyományos, porcelánból készült vécéjét váltotta fel 2016-ban és a látogatók nyugodt szívvel használhatták a műalkotássá nyilvánított használati tárgyat.



A Guggenheim akkori közleménye szerint America című alkotásával Maurizio Cattelan a "műtárgypiac túlcsordultságára" reagál és műve egyfajta szellemes fricska a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetnek magunknak ilyesfajta csecsebecséket. A vécét, amely egy éven át volt kiállítva a múzeumban, több mint 100 ezer látogató használta.



Spector egy 2017-es blogbejegyzésében is összefüggésbe hozta az aranyvécét és Trumpot. Mint írta: "amikor szeptember 15-én levettük a kiállításról a szobrot, Trump már 238 napja volt hivatalban, amely időszakot a botrány, az állampolgárokat megillető jogok egy részének szándékos elnyomása és az egész bolygónkat veszélyeztetve, a klímaváltozás tagadása fémjelzett".

Az amerikai elnök egyébként nagy kedvelője az arany színnek. Az otthonaiban lévő fürdőszobai tartozékokat is ez a nemesfém borítja és az ovális iroda függönyeit is arany színűre cserélte.



A Guggenheim Múzeum szóvivője és a Fehér Ház sem reagált egyelőre a Washington Post cikkére és az sem tudni, hogy Trumpék reagáltak-e valamit a kurátor ajánlatára.