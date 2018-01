Évforduló

Észak-Korea nagyszabású katonai ünnepségre készül

Phenjan nagyszabású eseményre készül az észak-koreai hadsereg alapításának 70. évfordulója alkalmából február 8-án, a dél-koreai Phjongcshangban rendezendő téli olimpiai játékok megnyitója előtt egy nappal. 2018.01.25 13:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Észak-koreai tisztségviselők nem mondták el, hogy pontosan mit terveznek, de a fővárosi lakosság mínusz 15 fokos hidegben gyakorlatozik minden nap a Kim Ir Szen téren tartandó tömeggyűlésre. Eközben műholdfelvételek arról tanúskodnak, hogy Phenjan külterületén a hadsereget is mozgósították – feltehetőleg egy katonai díszszemle céljából.



Az észak-koreai tisztségviselők biztonsági okokból nem szokták ismertetni a hasonló nagyszabású események részleteit. A nagyobb katonai díszszemléken általában Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és más magas rangú tisztségviselők is részt vesznek.



Az észak-koreai állami média a héten azt írta, hogy az idei évfordulót hangsúlyosabban és nagyobb pompával ünneplik meg. Ezeket a katonai parádékat a külföld is nagy figyelemmel kíséri, mert ilyenkor szokták bemutatni a legújabb fegyvereket és fejlesztéseket.



Egyelőre nem világos, hogy az enyhülés vagy a fegyverkezés fokozása jegyében tartják-e az eseményt. A katonai erőfitogtatás újra kiélezhetné a feszültséget Dél-Koreával, amely szeretné, ha az olimpia a béke és a stabilitás jelképe lenne. Phenjan és Szöul az év eleje óta számos békülékeny gesztust tett egymásnak.



Észak-Korea több száz fős küldöttséggel képviselteti magát a phjongcshangi sporteseményen. Az északi és a déli sportolók együtt vonulnak be a nyitóünnepségen a Koreai-félsziget egységét jelképező kék-fehér zászló alatt. A két Korea emellett megegyezett arról, hogy közös női jégkorong-válogatottat indít a versenyen.