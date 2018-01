Tragédia

Ez a hal végzett a Thaiföldön meghalt magyar turistával

Meghalt egy magyar turista Thaiföldön, miután a négycsillagos Jomtien Palm Beach Hotelben felszolgált vacsorától ételmérgezést kapott Pattayán. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi négy magyar barátja is rosszul lett.



A Borsnak megszólalt egy magyar nő, aki szintén a thailföldi szálloda vendége volt, és végignézte a drámai pillanatokat. Mint mondta, a társaságból öten ettek a tenger gyümölcseiből, illetve a felszolgált vajhalból. A vacsora után jelentkezett náluk a rosszullét.



Hányás és hasmenés gyötörte őket, főleg Tibor érezte magát nagyon rosszul. A barátnője hajnali fél 2 körül szólt a többieknek, hogy nagy baj van. A férfi nem sokkal később elvesztette az eszméletét.



A szemtanúk szerint a barátok azonnal kérték a szállodától, hogy hívjanak mentőt, de csak egy taxi érkezett. Levitték az autóhoz Tibort, aki közben magához tért, de aztán újra elvesztette az eszméletét. Elkezdték újraéleszteni, a hotel pedig csak ekkor hívott mentőt.



A Bors szerint Cs. Tibor sikeres építőipari vállalkozó volt, előző kapcsolatából két gyereke született.



A külügy szerint a halál oka fel­tehetően ételmérgezés vagy étel­allergia miatt bekövetkezett szívleállás. A boncolási jegyzőkönyv fog végső választ adni arra, hogy pontosan mi végzett a turistával. A különbségtétel mindenképpen fontos, mert az ételmérgezés és az ételallergia a hatósági vizsgálatkor más jogi megítélés alá esik.

A vajhal durva élettani hatása

A vajhal (Lepidocyboum flavorbrunneum) és rokona, az olajhal (Ruvettus pretiosus) a magas olajtartalom miatt már kis mennyiségben is erősen hashajtó hatású lehet. Pontosabban ez nem is hasmenés, hanem olajfolyatás (keriorrhea), ami 30 perccel, vagy akár másfél nappal a fogyasztás után is bekövetkezhet, egyéni érzékenységtől függően - írja a doksi.hu.



Olaszországban és Japánban például tiltólistára került, de Európában is több ország mérlegelte a betiltását. Több helyen (Kanada és az USA) pedig kötelező a csomagoláson felhívni a figyelmet a hal magas olajtartalmára, illetve az egészségre gyakorolt különleges hatására is. Ezt a módszert vette át hazánk is.



A toalett-katasztrófát a két hal húsában nagy mennyiségben (14-25%) megtalálható, az emberi szervezet számára emészthetetlen gempylotoxin okozza. Ez a viaszészter (óriás zsírmolekula) a halak táplálékával jut szervezetükbe (halak, rákok, tintahalak, polipok, puhatestűek), de sajnos ők sem tudják megemészteni, tehát elraktározzák.