Havazás

Kritikus a lavinahelyzet Ausztriában - 30 éve nem volt ilyen

Utakat, vasútvonalakat kellett lezárni, több település megközelíthetetlen. Svájc keleti részén sem jobb a helyzet. A magyar határhoz közelebb fekvő osztrák hegyekben is 3-as és 4-es lavinaveszély van érvényben. Arra hívták fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan figyeljen, aki síelni indul – hangzott el az M1 Híradójában.



Jelenleg is behajtani tilos tábla fogadja az az autósokat Ausztria délnyugati részén. Minden járműnek vissza kell fordulnia, mert lavinaveszély miatt lezárták a Salzburghoz közeli Mühlbachba és Hochkönigbe vezető főutat.



Mint ismeretes, 1999-ben a nagy mennyiségű hó az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb lavinakatasztrófájához vezetett a tiroli Galtürben. A hegyekből lezúduló hógörgeteg maga alá temette a 800 ember lakosú alpesi falut, 31-en vesztették életüket. Tirolban és Vorarlberg tartomány egyes részein a legmagasabb, ötös fokozatú lavinaveszélyre figyelmeztető riasztás van érvényben.



A havazás több ismert sícentrumot is elvágott a külvilágtól, a 120 lakosú Gargellent sem lehet megközelíteni, e mellett több főutat is lezártak, a térségben a vonatok sem járnak.



De a határ túloldalán Olaszországban, Dél-Tirolban sem jobb a helyzet. Vastag hóréteg borítja a parkoló autókat a Bolzano tartománybeli Val Senalesben. Egyelőre el sem indulhatnak, mert lavinaveszély miatt lezárták a síparadicsomba vezető utat. Több száz turista rekedt az üdülőhelyen.



Rendkívüli a hóhelyzet az északi Cerviniában is, ahol mintegy ötezren, helyiek és turisták kerültek a hó fogságába. A síközpont térségében három héten belül már harmadszor zárták le az utat lavinaveszély miatt.



Az erős havazás ismét elvágta a svájci Zermattot és környékét a külvilágtól. Helikopterekkel szállították el a turistákat, több mint kilencezeren rekedtek a síparadicsomban. Az üdülőhelyet két héttel ezelőtt is elzárta a havazás a külvilágtól, akkor 13 ezren rekedtek ott. Svájcban lavinaveszély miatt több településen a vonatok sem járnak és az utakat is lezárták. Az egyik faluból pedig evakulták a lakosokat.