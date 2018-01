Erőszak

CIA-s módszerrel kínozták a diákokat egy birkózó klubban - videóval

Kiborította a bilit egy csapattag: kegyetlen kínzási módszerrel zajlik a beavatási szertartás az USA egyik középiskolai birkózó klubjában. 2018.01.22 16:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rettentően elfajult a beavatási szertartás a Kelly Walsh High School birkózó klubjában a Wyoming állambeli Casper városában. Az új tagoknak egy brutális kínzáson kell átesniük a csatlakozás után, amit egyébként a CIA is alkalmaz a vallatások során.



Az újoncot lefogják, törülközőt szorítanak a fejére, és öntik rá a vizet, amitől egyből elkezd fulladozni.



Ezt a kínzási módszert egyébként a Zero Dark Thirty - A Bin Laden hajsza című filmben is bemutatták.



A legutóbbi újoncot meg is fenyegették, hogy ha bárkinek beszél erről, akkor tovább fogják terrorizálni. Ám ő ezt nem bírta, mindent kitálalt az edzőnek - nevek nélkül -, és inkább feladta a birkózás megtanulását.



Az eset még január 3-án történt, a vizsgálat még jelenleg is zajlik, hogy kik vehettek részt ebben a kegyetlenségben - írja a Blikk.