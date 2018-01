Észak-koreai válság

Újabb nevekkel bővült az EU szankciós listája

Újabb észak-koreaiakkal szemben rendelt el szankciókat az Európai Unió, amiért részt vesznek a phenjani rezsim elleni nemzetközi kereskedelmi korlátozások kijátszásában. 2018.01.23 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek hétfői határozata nyomán tizenhét újabb név került fel az EU szankciós listájára, amelyen így már 137 ember és 64 jogi személy szerepel.



A távol-keleti ország által végrehajtott kísérleti atomrobbantásokra és rakétatesztekre válaszul meghozott büntetőintézkedések keretében zárolták az érintettek vagyonát az Európai Unióban, a természetes személyek ellen pedig beutazási korlátozást is elrendeltek.



Közleményében a tagországok kormányait tömörítő tanács sajtószolgálata hangsúlyozta, hogy fokozni kívánják az Észak-Koreára nehezedő nyomást az új szankciókkal, amelyek jól kiegészítik és megerősítik az ENSZ korlátozásait.



Az Európai Unió 2006 végén rendelt el szankciókat a kelet-ázsiai ország ellen, amelyek a különböző tömegpusztító fegyverek és ballisztikus rakéták fejlesztését célzó programokat hivatottak akadályozni.



Az utóbbi hónapokban kiéleződött a feszültség a Koreai-félszigeten: Phenjan augusztus végén és szeptemberben is átlőtt egy-egy ballisztikus rakétát Japán felett, amelyek a Csendes-óceánba csapódtak, majd ugyancsak szeptemberben újabb kísérleti atomrobbantást is végrehajtott.