Szörnyű baleset

Sokkoló: több métert repült a fiatal, miután elgázolták

A szörnyű baleset még tavaly novemberben történt az angliai Derby városában, ám a helyi rendőrség csak most hozta nyilvánosságra a felvételt.



A 19 éves fiú több métert repült, miután elütötte egy Audi. Esélye sem volt ellépni a száguldó autó elől. A gázoló elmenekült, azóta is keresi a rendőrség - írja a Daily Mail.



A fiú most kerekesszékben van, hosszú rehabilitáció vár rá.