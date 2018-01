Ketten vesztették életüket egy prágai szállodatűzben

Két ember még a mentőcsapatok helyszínre érkezése előtt meghalt, hármat pedig újra kellett éleszteni – mondta el a CT cseh tévécsatornának Jana Postova, a mentőszolgálatok szóvivője.



A tűzoltóság közölte, hogy a Moldva partjának közelében, egy történelmi épületben található Eurostars David Hotel kapott lángra, és két tűzoltóautóval vonultak ki a helyszínre.



Médiaértesülések szerint a füst a klímaberendezésen keresztül az egész szállodában szétterjedt.

