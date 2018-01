Erőszak

Brutális részletek a kaliforniai horrorházról

Kínozták, éheztették és láncra verték gyerekeiket a szülők éveken keresztül. A tizenhárom gyerek közül a legfiatalabb kétéves, a legidősebb pedig 29.

Újabb embertelen részletek derültek ki a kaliforniai „horrorházban” történtekről. Az esettel kapcsolatos rendkívüli sajtótájékoztatón kiderült, kínozták, éheztették és láncra verték 13 gyermeküket a szülők, ráadásul éveken át. A legfiatalabb kétéves, a legidősebb pedig 29.



Az 57 éves David Allen Turpin és a 49 éves Louise Anna Turpin a világtól elzárva, mocsokban tartotta, éheztette, és esetenként az ágyhoz láncolta 2 és 29 év közötti gyermekeit. Nem engedték őket fürdeni, nem kaptak orvosi ellátást sem. A tizenhárom gyerek súlyosan alultáplált, mentális zavarokkal küzd, sokuk semmiféle élettapasztalattal nem rendelkezik, azt sem tudták, ki az a rendőr. A tizenhárom gyermeket jelenleg kórházban ápolják, és további felépülésüket pszichológusok segítik majd. Megkezdődött a gyűjtés is számukra.

A házaspárt kínzással, gyermekbántalmazással és jogellenes fogva tartással vádolják, emellett az apát szexuális bántalmazással is. A szülőket 94 évre vagy életfogytiglanra ítélhetik.



Már a kézmosásért is komoly büntetés járt, csak a szülők és a 2 éves gyerek ehetett, annak ellenére, hogy nem voltak anyagi problémáik. Mivel a gyerekek naplót vezettek, igen részletes és súlyos bizonyítékok vannak a szülők ellen.



A hatóságokat az egyik lány értesítette, aki megszökött és magával vitt egy mobilt is. A rendőrök alig akartak hinni neki. Sőt, szomszédaik sem tudták, hogy egyáltalán léteznek. „Fogalmam sem volt, hogy mi zajlik itt. Azt sem tudtam, hogy gyerekek is élnek a házban” – mondta az egyik közelben lakó.



Az oktatási minisztérium nyilvántartása szerint Turpinék lakcímén magániskola működik, amelynek igazgatója David Turpin. Ezzel fedezték gyermekeiket, hogy nem járnak közösségbe.