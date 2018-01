Mészárlás Las Vegas-ban

Las Vegas-i tömeggyilkosság: az FBI újabb gyanúsított után nyomoz

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) újabb gyanúsított után indított nyomozást a tavaly októberi Las Vegas-i tömeggyilkosság ügyében. A hírt Joe Lombardo, Clark megye seriffje jelentette be pénteki sajtókonferenciáján.



A seriff nem közölte ugyan, hogy ki került a nyomozók látókörébe, de azt leszögezte: az újabb gyanúsított nem az elkövető, Stephen Paddock barátnője, Marilou Danley.



Stephen Paddock 2017. október elsején a nevadai Las Vegasban egy szálloda 32. emeletéről nyitott tüzet a hotel mellett rendezett countryfesztivál vendégeire. Ámokfutása 58 ember életét követelte. Lombardo szerint 851 ember sebesült meg a történtek során, köztük 422-en lőtt sebet kaptak. Paddock összesen 1100 golyót lőtt ki. Öngyilkos lett, még mielőtt a rendőrség bejutott volna a szállodai szobába, ahol Paddock egész fegyverarzenálját - 23 lőfegyvert, köztük 18 tűzfegyvert - találták meg.



Lombardo seriff a sajtókonferencián hozta nyilvánosságra azt a 80 oldalas, még nem végleges rendőrségi jelentést, amely a tömeggyilkosság nyomozásának eddigi eredményeit foglalja össze. E szerint a rendőrség mintegy kétezer nyomot követett és több mint húszezer órányi videót nézett át. A jelentésből kiderül, hogy Paddock számítógépén számos pedofil és pornófotót találtak, viszont semmi arra utaló jelre nem bukkantak, hogy az elkövető valamilyen ideológia jegyében cselekedett volna. Nem hagyott levelet vagy feljegyzést arról sem, hogy öngyilkosságra készülne.



A rendőrségi jelentés nem részletezi Paddock tettének esetleges indítékait. Ám részletesen rögzíti, hogy a 63 éves férfi hogyan tervezte el a tömeggyilkosságot. A nyomozók feltárták azt is, hogy Stephen Paddock az interneten ballisztikus rakétákról és a rendőrség katonai felszerelésekre és taktikákra specializálódott különleges egységéről keresett információkat.



A seriff arról is tájékoztatott, hogy Paddock szintén internetes keresései azt bizonyítják, hogy kifejezetten nagyon látogatott helyeket keresett a tömeggyilkossághoz, így például fontolgatta, hogy Chicagóban, Bostonban vagy a kaliforniai Santa Monicában hajtja végre tettét. "Ez a jelentés nem válaszol meg minden kérdést, sőt, még a arra a legfontosabb kérdésre sem ad választ, hogy miért tette, amit tett" - szögezte le Joe Lombardo.