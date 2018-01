USA

Leállt az amerikai kormány

Az Egyesült Államokban a szenátus nem szavazta meg a szombat hajnali határidőig a kormányzati hivatalok és ügynökségek munkájának finanszírozását biztosító törvényt. 2018.01.20 08:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szenátorok éjfél után is próbáltak még tárgyalni és egyeztetni, de Mitch McConnell, a republikánus frakció vezetője a pódiumhoz lépett és hivatalosan bejelentette a szavazás kudarcát.



McConnell a demokratákat okolta a kudarcért, Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok csoportjának vezetője azonban válaszában megjegyezte, hogy republikánusok is voksoltak a törvény ellen.



A Fehér Ház szintén a demokratákat tette felelőssé: a demokraták "törvénytisztelő állampolgárokat ejtettek túszul meggondolatlan követeléseikkel" - szögezte le közleményében Sarah Huckabee Sanders szóvivő. Hozzátette: a demokraták "a politikát helyezték a nemzetbiztonságunk, a katonacsaládjaink, a hátrányos helyzetű gyerekek és országunk azon képessége elé, hogy minden amerikait egyformán szolgálhassunk".



Az egyezkedés, a heves vita négy hétig tartott, és Donald Trump elnök még péntek délután is egyeztetett a Fehér Házban Chuck Schumerrel.



A demokraták ahhoz kötötték az igenlő voksot, hogy a törvény foglalja magában az illegális bevándorló szüleikkel gyermekként az Egyesült Államokba érkezett és itt felnőtt mintegy 700-800 ezer fiatalt védő DACA-program folytatását, ezt azonban a republikánus politikusok visszautasították. A közvetlenül a szavazási kudarc után a szenátusban mondott rövid beszédében Schumer azt mondta, hogy a Fehér Házban folytatott megbeszéléseiken Donald Trump elnök kihátrált egy kétpárti kompromisszumos megoldásból, amelynek az lett volna a lényege, hogy a DACA-program folytatásáért cserében a demokraták megszavazták volna az amerikai-mexikói határra tervezett fal építésének finanszírozását.



A voksoláskor öt demokrata párti politikus a republikánusokkal együtt szavazott, öt republikánus pedig a törvényjavaslat ellen foglalt állást. A republikánusok a kormányzati munka finanszírozásának hosszú távú megoldását szeretnék elérni. A szavazáson betegsége miatt nem volt jelen John McCain republikánus szenátor. Mitch McConnell a jövő hét elejére új törvényjavaslatot ígért. A kormányzati hivatalok elvi leállása éjfélkor megkezdődött, és ez egybeesik Donald Trump elnöki beiktatásának egyéves évfordulójával.



Legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy finanszírozás híján a kormányzati hivatalok és ügynökségek leálltak. Akkor ez tizenhat napig tartott.