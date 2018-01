Fenyegetés

Fehér port találtak a belga migrációs államtitkár irodájában

Nem találtak lépfenét a laboratóriumi vizsgálatok során abban a gyanús borítékban, amely miatt csütörtökön ki kellett üríteni Theo Francken belga menekültügyi és migrációs államtitkár brüsszeli irodáját - jelentette a Le Soir című belga napilap pénteken.



A boríték a fehér por mellett egy töltényt is tartalmazott, amelyről kiderült, hogy valódi.



Az ügyészség arról számolt be, hogy nyomozást indítottak a levél feladójának felderítésére.



Csütörtök délután a hatóságok elővigyázatosságból a közelben lévő kormányfői hivatalt is kiürítették.



Brüsszelben az elmúlt hetekben kétszer is ezrek vonultak utcára Theo Francken lemondását követelve, miután az államtitkár bejelentette, annak dacára is folytatni fogják az elutasított szudáni menedékkérők kitoloncolását, hogy a korábban visszaküldött migránsok közül többen arról számoltak be, hogy hazájukban bántalmazták őket.



Az ügy a belga kormánykoalíció pártjai között is komoly feszültséget okozott, egyesek válságtól tartottak, miután a flamand nacionalista Új Flamand Szövetség (N-VA) elnöke leszögezte: pártja kilép a koalícióból, ha Theo Franckent lemondatják a vitatott intézkedés miatt. A négypárti szövetség azonban végül kiállt az államtitkár mellett, a kormányválság veszélye így egyelőre elhárult.