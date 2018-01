Oroszország

Baltával rontott az iskolába, majd felgyújtott egy osztálytermet

Egy tinédzser baltával sebesített meg többeket az Oroszországhoz tartozó Burjátföld székvárosa, Ulan-Ude közelében fekvő egyik település iskolájában, majd felgyújtott egy osztálytermet.

A sérülteket vágott és szúrt sebekkel szállítottak kórházba. Egy lánynak amputálni kellett az egyik ujját, egy másik diáknak a fején, a hátán és az egyik végtagján ejtett sebeket a támadó. Ketten – egyikük maga a támadó – súlyos állapotban vannak, és műtéten esnek át. A korábbi hírek három sebesültről szóltak.



A Szosznovij Bor településen elkövetett bűntényről egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg. A Ria Novosztyi hírügynökség azt írja, hogy egy kilencedikes volt a támadó, áldozatai pedig mind hetedikesek, illetve a tanáruk. Mielőtt rájuk támadt, gyújtópalackot dobott be az osztálytermükbe.



Más hírek szerint ez fordítva történt: először nekirontott a diákoknak, és utána dobta be a terembe a gyújtópalackot. A rendőrség egy támadóról tájékoztatott, de egyes gyerekek azt mondták, hogy ketten voltak, és mindketten az iskola diákjai. Az iskola több mint 500 tanulóját kimenekítették a tűz miatt, amelyet időközben sikerült eloltani.



Négy nap leforgása alatt ez a második súlyos iskolai incidens Oroszországban: hétfőn tizenöten sebesültek meg egy iskolai késelésben Perm városában. Szergej Minyajlo, az orosz elnök burjátföldi megbízottja azt mondta, hogy a pénteki támadás elkövetője zárt csoportnak volt a tagja egy közösségi portálon, és a hatóságok most vizsgálják, hogy van-e kapcsolat a burjátföldi és a permi eset között. Moszkvából bűnügyi szakértőket várnak Szosznovij Borba az eset kivizsgálására.