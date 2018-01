Kórházba is került

Vitorlázás közben sérült meg a 86 éves médiamogul

Vitorlázás közben megsérült Rupert Murdoch médiamogul, aki otthonában lábadozik - adta hírül szerdán este elsőként a Vanity Fair című amerikai magazin.



A baleset még napokkal ezelőtt történt, a 86 éves Murdoch kórházba is került Los Angelesben, ám az erről szóló információk csupán szerdán este kerültek nyilvánosságra. A baleset körülményei és részletei egyelőre nem ismeretesek. Annyit tudni, hogy Murdoch az egyik fia, Lachlan jachtján pihent a Karib-tengeren, és súlyos hátsérüléssel került kórházba.



Az AP amerikai hírügynökség birtokába került az az e-mail, amelyben a sérüléséről maga Murdoch értesítette munkatársait, közölve, hogy jó ideig otthonról dolgozik.



Az ausztrál születésű, de amerikai állampolgár Murdoch balesete nagy médiaérdeklődést kelt az Egyesült Államokban. Murdoch tulajdonában van ugyanis két nagy médiavállalat: a Fox és a News Corp. A Foxhoz tartozik a republikánusokhoz közelálló Fox televízió (amelynek több csatornája van), számos rádió, és a 21st Century Fox filmgyártó cég is. A News Corp. birtokolja a tekintélyes The Wall Street Journal című lapot és több más, nyomtatott újságot, a HarperCollins könyvkiadót, valamint több ausztráliai újságot.