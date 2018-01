Durva: részegen akart műteni a plasztikai sebész

Kentuckyban letartóztattak egy plasztikai sebészt, mivel állítólag részegen jelent meg a kórházban egy műtét előtt.



Ruth Ann Childers a Lexingtoni Babtista kórház szóvivője elmondta, hogy Dr. Theodore Gerstle, nem az ő orvosuk, hétfőn érkezett a kórházba, hogy elvégezzen egy műtétet, de a kórház személyzete jelentette, hogy a férfi részeg - írja a Fox News.



Gerstle önként és gyalog indult el a kórházból, miután a főorvos közölte vele, hogy nem műthet. A kórház ezután értesítette a rendőrséget, akik nem sokkal később,a kórháztól nem messze le is tartóztatták a plasztikai sebészt.



"A betegek biztonsága a legfontosabb" - mondta a szóvivő a WKYT hírportálnak. "Nagyon komolyan vesszük az ilyen incidenseket és alaposan kivizsgáljuk a történteket."



Dr. Theodore Gerstlet jelenleg a Fayette Megyei Börtönben tartják fogva. A kórházban, ahol hivatalosan nem volt állományban, felfüggesztették.



Nem árultál el, hogy az incidens alkalmával pontosan milyen műtétet akart végrehajtani, de honlapja szerint a migrénes fejfájás műtéti úton való megszüntetésére specializálódott.

