Bőröndben, a ruhák közt utaztatták a kiscicát

Pennsylvaniából repült volna Floridába a fiatal amerikai pár, mikor bőröndjük fennakadt az ellenőrzésen. A biztonságiak is megdöbbentek, mikor egy pár hónapos cica került elő a ruhák és cipők közül. A kisállatnak nem biztosítottak sem élelmet, sem vizet.



A párt az Erie repülőtéren kihallgatták, majd állatkínzásmiatt feljelentést tettek ellenük. Mint arra a biztonsági szolgálat vezetője, Ian Bogle is rávilágított, "rossz döntést hoztak, hiszen a repülőkön szabályozott módon minden lehetőség adott a háziállatok szállítására.”



A cicát egy pennsylavaniai állatmenhely fogadta be.



It looks like @TSA officers at @ErieAirport (ERI) let the cat out of the bag! (Really!) This beautiful 6-month-old female kitten named "Slim" was spotted curled up among the clothing inside a checked bag. Per @GoErie News: The kitten is now with the local @HumaneSociety. pic.twitter.com/YRmRVtyHPM