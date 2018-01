Zaklatási botrány

Sharon Stone-ból kitört a nevetés, mikor megkérdezték, zaklatták-e valaha

Az Elemi ösztön sztárjával a CBS Sunday Morning című műsorában beszélgettek a Hollywoodot mostanság sújtó szexuális zaklatási botrányról. Mikor Lee Cowan újságíró megkérdezte, zaklatták-e valaha, a színésznőből kirobbant a nevetés.



A nem várt reakció Cowant is zavarba hozta, ezért megkérdezte, Stone vajon zavarában nevet-e, vagy pedig mert áldozat volt ő maga is.



"40 éve vagyok a filmiparban. El tudja képzelni milyen volt az a Hollywood, ahova 40 éve betettem a lábam? Ilyen külsővel... a semmiből, Pennsylvaniából érkezve... minden protekció nélkül? Mindent láttam" - felelte a színésznő.



Stone ezután hozzátette, bár sok mindent kellett átélnie, sosem élt volna olyan kapcsolatban, ahol párja uralkodik felette, megalázza. A mai fiatal nőket is intette attól, hogy feladják identitásukat egy férfi kedvéért.