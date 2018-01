Minőség

Riasztás veszedelmes idegmérget tartalmazó étel miatt Japánban

Hangszórókon figyelmeztették kedden a lakosságot egy japán városban arra, hogy több adag olyan fugu - gömbhalból készült étel - került forgalomba, amelyből figyelmetlenségből nem távolították el a veszedelmes idegmérget tartalmazó májat.



Aicsi tartományban, Gamagori város egyik szupermarketjében adtak el öt adaggal a májjal szennyezett méregdrága téli ínyencségből, az előrecsomagolt gömbhalételből. Az egyik fugucsomag felbontásakor vették észre, hogy az a májat is tartalmazza. A hatóságok azonnal a katasztrófahelyzetekre szánt utcai hangszórókon figyelmeztették a város lakosságát a mérgezésveszélyre. Két adag fugut vissza is vittek a vevők, két másik csomagot még keresnek.



Az egészségügyi minisztérium utasította a szupermarketet, hogy függessze fel a gömbhalcsomag árusítását, az áruház azonban bejelentette, hogy a jövőben egyáltalán nem árusít fugut. (A fugu egyaránt jelöli a gömbhalat és az abból a mérgező részek eltávolításával készült ételt.) Az üzlet korábban is forgalmazott fugut, de sosem lett belőle baj.



Egy gömbhalban körülbelül harminc emberi élet kioltásához elegendő tetrodotoxin található, a fajoktól függően elsősorban a májban, a petezsákban, a bélrendszerben és a hal bőrében. A cianidnál 275-ször halálosabb idegméreg nem közömbösíthető mosással vagy hőkezeléssel.



A fugu okozta halálesetek ma már nagyon ritkák, de még tavaly is 31 ember szenvedett fugumérgezést Japánban.