Horrorház: ágyhoz láncolva tartották 13 gyereküket a szülők

Kiszabadultak a gyerekek

Az 57 éves David Allen Turpin és a 49 éves Louise Anna Turpin a világtól elzárva tartotta, éheztette és esetenként az ágyhoz láncolta 2 és 29 év közötti gyermekeit. A kínzással és gyerekeik veszélyeztetésével vádolt szülőket vasárnap őrizetbe vették - adta hírül az Associated Press. A hatóságokat az egyik lány vezette nyomra, aki a szüleitől ellopott mobiltelefonról tárcsázta a segélyhívót, miután megszökött a fogságból. A rendőrök nem akarták elhinni életkorát, mert a 17 éves lány az éhezés miatt alulfejlett.



A hatóságok hét, 18 és 29 év közötti fiatal felnőttet és további öt kiskorút - a legfiatalabb egy kétéves kisgyerek - találtak a perrisi ház sötét, piszkos és büdös helyiségeiben.



Mindegyiküket kórházba szállították, és a gyermekvédelmi hivatal veszi gondjaiba őket.

A Turpin-házaspár

Minden hasonló esetben felmerül a kérdés, hogyan nem vettek észre semmit sem a hatóságok, sem a szomszédok. Az oktatási minisztérium nyilvántartásából kiderült, hogy Turpinék lakcímén állítólag magániskola működik, amelynek igazgatójaként David Turpint jegyezték be. A tavalyi iskolaévben egy ötödik, egy hatodik, egy nyolcadik, egy kilencedik, egy tizedik és egy tizenkettedik osztályos tanulója volt az "intézménynek" - írta honlapján az ABC News amerikai hírcsatorna.



A Turpin család korábban Texasban lakott, 2010-ben költöztek a Los Angelestől 100 kilométernyire délkeletre található Perrisbe. Az akkoriban mérnökként dolgozó David Turpin 2011-ben családi csődeljárást kért. A kirendelt csődgondnok, Ivan Trahan azt nyilatkozta a The New York Timesnak, hogy ő a gyerekekkel soha nem találkozott, viszont a házaspár szeretettel beszélt róluk, elmondásuk szerint többször jártak Disneylandben velük.

Egy hátborzongató családi fotó régebbről

A környékbelieket megrázták a történtek. A szomszédok zárkózott családként jellemezték Turpinékat. "Fogalmam sem volt, hogy mi folyik itt" - mondta a közelben lakó Andrew Santillan. "Azt sem tudtam, hogy gyerekek is élnek a házban."



A szomszédban lakó Kimberly Milligan azt mondta, hogy ritkán látta a Turpin gyerekeket, és csak annyi tűnt fel velük kapcsolatban, hogy nagyon sápadtak. "Úgy tudtam, hogy a gyerekek magántanulók. Kicsit furcsán viselkedtek, de nem gondoltam semmi rosszra. Egyszer láttam, hogy karácsonyi díszkivilágítást tesznek fel a házra. Amikor gratuláltam nekik hozzá, úgy tettek, mintha meg sem hallották volna.



A Turpin házaspár egyelőre semmilyen logikus magyarázattal nem szolgált, hogy miért tartották állati sorban tizenhárom gyereküket. A bíróság ítélete szerint fejenként 9 millió dolláros (mintegy 2,3 milliárd forintos) óvadék ellenében kerülhetnének szabadlábra.