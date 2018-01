Katasztrófa

16 kilométeres olajfoltot hagyott maga után az elsüllyedt iráni tartályhajó

Mintegy tizenhat kilométer hosszú olajfoltot hagyott maga után a kigyulladt, majd elsüllyedt iráni tartályhajó a Kelet-kínai-tengeren a japán hatóságok és a kínai média egybehangzó hétfői jelentései szerint.



A CCTV kínai állami televízió szerint az olajfoltot a hajóbaleset helyszínétől keletre fedezték fel vasárnap, szélessége másfél és hat kilométer között mozog, és észlelése óta a többszörösére nőtt, ami tovább táplálja a tengeri élővilágra leselkedő veszély miatti aggodalmakat. A legnagyobb olajszennyezésről lehet beszélni az 1991-es angolai baleset óta, amikor is 260 ezer tonna nyersanyag került a tengerbe egy tartályhajóból délnyugat-afrikai ország partjainál.



A szennyezés felszámolása már elkezdődött, és közben leállították az eltűntek felkutatására irányuló nagyszabású mentőakciót.



A 136 ezer tonna rendkívül gyúlékony könnyű olajat szállító, panamai zászló alatt hajózó, Szancsi nevű iráni tartályhajó január 6-án borult lángba, miután összeütközött egy kínai hajóval Sanghajtól körülbelül 300 kilométerre keletre. A tartályhajó egy hétre rá, vasárnap süllyedt el.



A hajón 32 ember volt, 30 iráni és két bangladesi. Hármuk holtteste került elő eddig. A többiek eltűntek. Az iráni mentőegységek szóvivője már vasárnap közölte, hogy nincs már esély arra, hogy túlélőt találjanak.



A kínai hatóságok tájékoztatása szerint a hajó fedélzetén történt robbanások miatt megrepedt a hajótest, és a tengerbe ömlő olaj nagy része lángra kapott. Hétfőn is sűrű füst gomolygott a katasztrófa helyszínét. Szakértők szerint az élővilágában nagyobb kárt okoz az elégő olajnál az, hogy a hajó elsüllyedése miatt feltehetően a hajótestben maradt olajon kívül a rendkívül mérgező üzemanyag is a tengerbe kerül.